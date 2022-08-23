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Общество23 августа 2022 16:45

57-летний житель Новокузнецка 9 лет живет без документов в коморке без света и воды

Мужчина лишился всего, когда в 2013 году сгорел его дом
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина пытался восстановить сгоревшие документы, но не вышло. Фото: ВашГород

Мужчина пытался восстановить сгоревшие документы, но не вышло. Фото: ВашГород

57-летний житель Новокузнецка Юрий Пестерёв остался без дома в 2013 году. Тот сгорел со всем имуществом, все, что осталось, — крохотная коморка с печкой. Там мужчина и живёт последние 9 лет, не имея ни документов, ни пенсии.

— Что я ем? Что Бог даёт, то и ем. Сам выращиваю. Когда была вода — сам всё садил. А как дом сгорел, на второй день и воду обрезали. Теперь по воду хожу до соседей, что прошу — дают, — передает словам Юрия издание ВашГород.

По словам мужчины, он пытался восстановить сгоревшие документы, но не вышло. Юрия перенаправляли из одного ведомства в другое и так по кругу. В итоге мужчина сдался.

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