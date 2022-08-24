Погода в Новосибирске на 24 августа 2022 года: снова летняя жара

Жара под +25 придет в Новосибирск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 24 августа 2022 года под конец месяца решила удивить внезапным потеплением. Ночью будет достаточно холодно, под +7…+9 градусов, а днем потеплеет до +25.

— Будет переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температурные качели разгонятся еще сильнее: ночью — заморозки до -2, днем — жара до +25. Будет солнечно, но утром — очень туманно.

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