В центре Новосибирска мотоциклист влетел в минивэн

В центре Новосибирска произошло ДТП с мотоциклистом и минивэном. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В центре Новосибирска произошло ДТП с мотоциклистом и минивэном. Авария случилась вечером во вторник, 23 августа.
— На Пересечении Красного проспекта и улице Сибревкома мотоциклист влетел в минивэн Honda Odyssey, выехавший со второстепенной дороги, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Рядом с Хондой лежит тело, накрытое одеялом.
В ГИБДД аварию пока что не прокомментировали.
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