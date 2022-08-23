В центре Новосибирска мотоциклист влетел в минивэн

В центре Новосибирска произошло ДТП с мотоциклистом и минивэном. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В центре Новосибирска произошло ДТП с мотоциклистом и минивэном. Авария случилась вечером во вторник, 23 августа.

— На Пересечении Красного проспекта и улице Сибревкома мотоциклист влетел в минивэн Honda Odyssey, выехавший со второстепенной дороги, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Рядом с Хондой лежит тело, накрытое одеялом.

В ГИБДД аварию пока что не прокомментировали.

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