В Новосибирске открыли новое общежитие НГУЭУ

Общежитие рассчитано на 403 студента. Фото: правительство НСО
У новосибирского экономического университета появилось новое общежитие. 19-этажное здание расположилось на пересечении улиц Ольги Жилиной и Фрунзе. Жилые помещения занимают 17 этажей общежития, два оставшихся — технические помещения.
— В общежитии смогут проживать 403 студента, в том числе, обучающиеся с ограниченной мобильностью. Здание включает в себя 203 жилых комнаты со всем необходимыми для комфортного проживания. Здесь есть зоны отдыха, комнаты для самостоятельных занятий, видеостудия для студенческого ТВ, кухни и прачечные, — сообщили в региональном правительстве.
Каждый этаж общежития оформили индивидуально. Потратили на строительство более 560 млн рублей.
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