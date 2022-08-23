В Новосибирске ищут водителя «Тойоты», который прокатил пассажира в багажнике

Водителю грозит штраф за перевозку пассажиров вне кабины машины.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске полиция ищет водителя Toyota Cresta, которые прокатил пассажиров в собственном багажнике. Экстремалов засняли на видео. Причем, судя по его кадрам, в багажнике было два человека.
— По факту выявленной видеозаписи в социальной сети, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в региональном МВД.
Напомним, что по статье 12.23 КоАП РФ за провоз людей вне кабины водителя ожидает штраф в 500 рублей.
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