«Прости, я не хотела»: в Новосибирской области женщина пырнула ножом своего сожителя

Женщина уверяет, что защищалась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области женщина пырнула ножом своего сожителя. Судя по приговору и показаниям сибирячки, они вместе пили в кафе. Сидя там, они поругались, и женщина ушла домой.

- Дома ругань продолжилась. Сожитель начал бить женщину, а она схватилась за нож и ударила его в область груди. Утверждала, что это самооборона. Соседи за стенкой слышали, как она сказала: «Прости, я не хотела», - говорится на сайте Черепановского районного суда.

Было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

Женщине дали два года условно.

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