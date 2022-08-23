Главный режиссер новосибирского театра «Глобус» уволен спустя 18 лет работы

В Новосибирском театре «Глобус» кадровые перестановки. Фото: Артем Котельников
В Новосибирском театре «Глобус» кадровые перестановки. Там, после 18 лет работы, уволился главный режиссер Алексей Крикливый.
— После 18 лет работы в театре главный режиссер Алексей Крикливый принял решение сосредоточиться на личных творческих проектах, — сообщается на сайте театра.
Напомним, в апреле этого года КП-Новосибирск писала о том, что с поста главного режиссера театра «Красный факел» ушел Тимофей Кулябин. В самом театре пояснили, что он сделал это по собственному желанию.
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Он ушел по собственному желанию (подробнее).
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