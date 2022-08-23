Суд встал на сторону пассажирки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сибирячка отсудила у перевозчика 600 тысяч после ДТП на трассе. Женщина ехала в пассажирском автобусе. Водитель общественного транспорта не уступил дорогу другому авто и въехал в него.
- У пассажирки был перелом костей таза со смещением и перелом крестца. Она просила моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей, - говорится на сайте Черепановского районного суда.
Суд рассмотрел дело и встал на сторону пассажирки. Он обязал перевозчика выплатить женщине 600 тысяч рублей. В эту сумму входят моральная компенсация и штраф за несоблюдение прав потребителя.
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