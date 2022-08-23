Девять новых систем фиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске

В Новосибирске установят девять новых систем фиксации нарушений ПДД.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске установят девять новых систем фиксации нарушений ПДД. Информацию о тендерах опубликовали на сайте госзакупок.
Две заявки разместило государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» в понедельник, 22 августа.
Стоимость первого контракта – 31,4 миллиона рублей. Он подразумевает установку пяти комплексов фотовидеофиксации. Второй оценили в 38,4 миллиона рублей. Подрядчику предстоит установить еще четыре комплекса.
Деньги выделят из бюджета Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер