Девять новых систем фиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске

В Новосибирске установят девять новых систем фиксации нарушений ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске установят девять новых систем фиксации нарушений ПДД. Информацию о тендерах опубликовали на сайте госзакупок.

Две заявки разместило государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» в понедельник, 22 августа.

Стоимость первого контракта – 31,4 миллиона рублей. Он подразумевает установку пяти комплексов фотовидеофиксации. Второй оценили в 38,4 миллиона рублей. Подрядчику предстоит установить еще четыре комплекса.

Деньги выделят из бюджета Новосибирской области.

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