Крушат, смеются, фоткаются: подростки на глазах у гаишников разгромили машину в Новосибирске

Новосибирец заснял на видео, как подростки крушат «Жигули» рядом с машиной ДПС. Фото: Иван ЛАЗАРЕВ

Новосибирец заснял на видео, как подростки крушат «Жигули» рядом с машиной ДПС. Инцидент произошел напротив дома на улице Учительская, 46 вечером во вторник, 23 августа.

— Как мне сказали, они эту машину откуда-то притолкали, и начали ее крушить, параллельно все это фотографируя и снимая, — рассказал читатель КП-Новосибирск. — Там рядом стоит машина ДПС, но они ничего не делают с этим. Может, ждут родителей этих подростков.

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что подростки забираются на крышу машины, а потом и вовсе начинают разбирать ее на запчасти.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-новосибирск пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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