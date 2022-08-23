За каждым из ветеранов закрепят ответственного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск взял шефство над ветеранами Беловодского района ЛНР. Об этом мэр Анатолий Локоть рассказал в соцсетях.

— Забота о пожилых — это новое направление сотрудничества нашего региона с ЛНР. Новосибирск уже участвовал в благотворительных акциях, в сборе гуманитарной помощи для жителей республики. А сейчас мы сосредоточимся на оказании помощи людям, которые больше всего нуждаются в поддержке, — сообщил мэр.

По его словам, за каждым из ветеранов Беловодского района закрепится ответственный. Он должен будет выяснить, какая нужна помощь, и вместе с районными ветеранскими организациями оказать ее. Причем помощь может быть любого характера, начиная от лекарств и медпомощи.

Напомним, что Беловодский район ЛНР стал подшефной территорией Новосибирской области в конце мая. С тех пор из нашего региона туда регулярно выезжали специалисты из разных областей, начиная от животноводов и растениеводов до врачей и учителей.

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