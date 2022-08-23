Философ Дугин вспомнил последний разговор с погибшей дочерью Дарьей

Философ Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с погибшей дочерью. Фото: Телеграм-канал Дарьи Дугиной

Во вторник, 23 августа, похоронили журналистку Дарью Дугину. На церемонии прощания отец погибшей – философ Александр Дугин, рассказал о последнем разговоре с дочерью. Его слова проводит News.ru.

Напомним, трагедия произошла 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Автомобиль Land Cruiser Prado, в котором ехала девушка, взорвался.

Иномарка принадлежала отцу Дарьи. В тот роковой день оба возвращались с фестиваля «Традиция». Александр ехал на машине вместе с приятелем позади дочери.

Как раз на фестивале состоялся их последний разговор.

− Я чувствую себя героем, не хочу другой судьбы. Я хочу быть на стороне света, − именно такие слова произнесла журналистка незадолго до своей смерти.

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