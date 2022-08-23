В Новосибирской области на смену холодам пришло потепление до +25

В Новосибирской области после периода дождей и похолодания пришло долгожданное потепление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области после периода дождей и похолодания пришло долгожданное потепление. Жара до +25 градусов и солнце сменят ненастную погоду уже в ближайшие дни.

— В среду, 24 августа, в Новосибирской области ожидается потепление до +23 градусов днем, небольшая облачность, без осадков. В четверг, 25 августа, в регионе потеплеет до +25 градусов днем, погода также будет сухой, ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В пятницу, 26 августа, местами возможен кратковременный дождь, температура воздуха днем поднимется до +24 градусов, порывы ветра местами могут достигать 12 метров в секунду.

Схожий прогноз дает и сервис Яндекс. Погода. На ближайшие три дня местные синоптики обещают потепление до +22…+23 градусов, ясную и солнечную погоду в среду и четверг и небольшой дождь в пятницу.

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