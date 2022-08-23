Жительницу Новосибирска напугало нашествие крупных крыс возле остановки

Крысы возле остановки тревожат людей с мая 2022 года. Фото: Предоставлено местными жителями

В Новосибирске большие крысы на остановке пугают жителей микрорайона «Бугринская роща», Местная жительница Светлана обратилась с жалобой в редакцию КП-Новосибирск:

- Каждый день мы видим крупных крыс возле микрорынка и остановки. Там место проходное, очень много домов, дорога в школу и детские сады. Крысы живут на территории бывших гаражей. Когда строения снесли, грызуны расплодились. Раньше владельцы гаражей как-то травили их, теперь там мусор, бесхозная муниципальная земля, – рассказала КП-Новосибирск Светлана.

На месте снесенных гаражей поселились крысы. Фото: Предоставлено местными жителями

Рядом расположен микрорынок с магазинами и ларьком фаст-фуда. Это, по мнению женщины, может быть кормовой базой для грызунов. Сибирячка уверяет, крысы обнаглели и боятся только шума.

- В мае СМИ писали о проблеме, мы отправляли жалобы, с тех пор ничего не изменилось. Сегодня там работал громкоговоритель с рекламой, возможно они попрятались из-за шума. Мы сегодня дозвонились в Кировскую администрацию, там пообещали поставить вопрос на контроль. Надеюсь, в этот раз так и будет, – добавила Светлана.

Грызуны беспокоят покупателей и пешеходов, которые идут в детский сад. Фото: Предоставлено местными жителями

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