Полиция начала проверку после того как в Искитиме живодер выбросил котенка из окна. Фото: предоставлено очевидцами
Полиция начала проверку после того как в Искитиме живодер выбросил котенка из окна. Напомним, несчастное животное нашли жители дома, где все произошло. Они пытались спасти малыша, но, увы, котенок умер.
— Полицией проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в областном МВД.
Тем временем, сибиряки, нашедшие котенка, хотят сами вычислить живодера по камерам наблюдения.
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