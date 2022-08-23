Полиция начала проверку после того как в Искитиме живодер выбросил котенка из окна. Фото: предоставлено очевидцами

Полиция начала проверку после того как в Искитиме живодер выбросил котенка из окна. Напомним, несчастное животное нашли жители дома, где все произошло. Они пытались спасти малыша, но, увы, котенок умер.

— Полицией проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в областном МВД.

Тем временем, сибиряки, нашедшие котенка, хотят сами вычислить живодера по камерам наблюдения.

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