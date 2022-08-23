«Миссис Сибири-2022» из Новосибирска раскрыла секрет своего успеха

«Миссис Сибири-2022» раскрыла секрет своего успеха. Фото: Натали КАРОЛИН

Жительница Новосибирска Натали Каролин – мама двоих детей, модель и владелица онлайн-школы по детским прическам. В разговоре с «ЧС-Инфо» сибирячка рассказала, в чем секрет ее успеха.

В начале августа Натали завоевала два титула на главном конкурсе красоты страны «Миссис Россия – 2022». Она получила звания «Миссис Сибири» и «Миссис поэзия».

Женщина растит 8-летнего сына и 2-летнюю дочь. Малышка появилась на свет недоношенной. Она весила всего 480 граммов и была ростом 28 сантиметров. Врачи боролись за жизнь крохи, а сама Натали дежурила у отделения реанимации – лишь бы быть рядом с доченькой. К счастью, ребенка выходили. Этот случай многие до сих пор считают чудом.

Возникает вопрос – как красотка из Новосибирска находит время и на семью, и на любимое дело.

− Если в семье царит взаимопонимание, уважение, любовь и доброта, балансировать очень легко. Бывает и такое, что какой-то проект требует особого внимания и времени, моя семья всегда поддержит и с пониманием отнесется. И я обязательно потом устрою им небольшой мини-отпуск всей семьей, − поделилась Натали.

Сибирячка советует не бояться делать первый шаг к своей мечте. Ведь рано или поздно все задуманное обязательно реализуется.

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