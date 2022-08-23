Сибиряк, напавший с ножом на мужа своей бывшей, пойдет под суд

В Купинском районе Новосибирской области мужчину будут судить за нападение на мужа своей бывшей девушки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Купинском районе Новосибирской области мужчину будут судить за нападение на мужа своей бывшей девушки. Его обвиняют в покушении на убийство по статье 105 УК РФ.

— Следствием установлено, что днем 11 июня 2022 года 33-летний обвиняемый, будучи нетрезвым, пришел в дом своей бывшей сожительницы, в котором она живет вместе со своим мужем. При этом, он заранее знал, что женщины дома нет, — рассказали в областном Следственном комитете. — Между мужчинами произошла ссора, и тогда обвиняемый достал свой раскладной нож и несколько раз ударил им своего 31-летнего оппонента.

В этот момент в дом зашел знакомый потерпевшего, который оттащил от него обвиняемого. 31-летнего мужчину доставили в больницу, где его удалось спасти.

Нападавшего сибиряка задержали. Свою вину в совершенном он признал частично. Сейчас его дело рассмотрит суд.

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