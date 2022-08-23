В Новосибирске назвали районы, в которых больше всего 100-балльников по ЕГЭ

Названы районы Новосибирска с самым большим количеством стобалльников по ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названы районы Новосибирска с самым большим количеством выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Информацию об этом КП-Новосибирск предоставили в Министерстве образования НСО.

− Больше всего стобалльников в Советском и Ленинском районах, Центральном округе Новосибирска, в городе Бердск и Новосибирском районе Новосибирской области, − рассказали в Минобразования Новосибирской области.

Высший балл по русскому языку получили 33 выпускника, по истории – 15, по химии – 13, по математике профильного уровня – 10. Литературу на 100 баллов сдали 7 учеников, физику – 5, информатику и ИКТ – 3.

100 баллов на экзаменах по обществознанию и английскому языку набрали по одному жителю Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области 889 выпускников подали апелляции на результаты ЕГЭ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber