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Общество23 августа 2022 11:44

Люди выстроились в очередь на вход в H&M после начала распродажи в Новосибирске

По словам покупателей, в магазин пускают небольшими группами
Надежда КАСЬЯНОВА
Людей в магазин пускают небольшими группами.

Людей в магазин пускают небольшими группами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске люди выстроились в очередь перед H&M. 23 августа магазин начал распродажу оставшейся одежды. Как только будет распродана большая часть вещей, H&M вновь закроется, но уже навсегда.

— Сейчас только оттуда. Очередь на кассу 30 минут была. В магазин впускают небольшими группами. Вспомнила молодость, как в очередях стояли, чтобы что-то купить, — поделилась подписчица паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам покупателей, очередь огромная. Все терпеливо ждут. Одни люди покидают магазин, других впускают.

Ранее компания H&M сообщала, что магазины будут открываться поэтапно в течение августа. Пока что в Новосибирске открылся только магазин в «Галерее». Работает он в штатном режиме, а товары продаются по полной цене.

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