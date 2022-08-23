В Новосибирске водитель «Субару» простил пенсионера на «КамАЗе» за перелом черепа

В Новосибирске водитель «Субару» разбил голову, врезавшись в грузовик. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 63-летний пенсионер получил приговор за тяжелые травмы водителя Subaru Forester. ДТП случилось днем 29 декабря 2021 года у дома по улице Мясниковой, 3.

По данным ГИБДД, пожилой водитель «КамАЗа» поворачивал налево. Он не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу Subaru Forester. От удара иномарка залетела под кузов грузовика, а 38-летний водитель получил тяжелые травмы головы.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу с ушибом головного мозга, переломами лобных костей черепа со смещением, гематомами и другими травмами.

- Обвиняемый ранее не был судим, он признал вину и выплатил около 300 тысяч рублей потерпевшему в рамках мирового соглашения. Мужчина до сих пор находится на лечении, но простил водителя «КамАЗа».Суд назначил виновнику ДТП один год ограничения свободы без лишения водительских прав, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина. – Пенсионер просил суд не лишать его водительских прав, так как автомобиль его единственный источник дохода. На иждивении у него пожилая супруга и двое маленьких внуков. Пенсионер во многом обеспечивает детей, наравне с родителями.

Приговор не вступил в законную силу.

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