В Новосибирской области прошли похороны 31-летнего ефрейтора, погибшего на Украине

В Чановском районе Новосибирской области прошли похороны 31-летнего ефрейтора десантных войск Ивана Драгуна. Фото: «Чановские вести»

В Чановском районе Новосибирской области прошли похороны 31-летнего ефрейтора десантных войск Ивана Драгуна, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Эту информацию подтвердили в администрации Красносельского сельсовета.

— Похороны Ивана прошли 20 августа. 11 сентября ему могло бы исполниться 32 года, — пояснили КП-Новосибирск в администрации. — Служить по контракту он отправился сразу после прохождения срочной службы.

Заметка о прощании с сибиряком появилась в местной газете «Чановские вести». Там сообщается, Иван Драгун родом из поселка Тайский Чановского района. У него остались родители и трое младших братьев.

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