Очевидцы рассказали о смертельном ДТП с мопедом в Новосибирске

Могли парень и девушка, которые были на мопеде. Фото: АСТ-54/ГИБДД по Новосибирску

Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП с мопедом в Новосибирске, в котором погибли парень и девушка. А также начали строите теории, кто был виноват в аварии. Напомним, что произошло ДТП на улице Кирова ночью 23 августа. По словам людей, рев мотора мопеда слышали незадолго до аварии на Красном проспекте, а также на улице Дениса Давыдова.

— Видел, как они пролетели пересечение Кирова и Богаткова. На «красный» пролетели. Думал, на трамвайных путях Кирова-Гурьевская упадут, но нет, пролетели не сбавляя скорости, но доехали Автогенной, — сообщил подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Люди уже начали строить теории, из-за кого произошла авария. Одни считают, виновата девушка, которая была за рулем Toyota Vitz. Люди предполагают, что она заснула за рулем и вылетела навстречку. А мопед просто не смог вовремя затормозить. В пользу этой теории, по их мнению, говорят повреждения автомобиля.

— Больше похоже на то, что Vitz ехал в своей правой полосе с небольшой скоростью, и мопед влетел в нее лоб в лоб. А после этого Vitz откатился и проехал совсем немного после удара, — считают другие люди.

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