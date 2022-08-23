В Новосибирске наказали водителя автобуса, который бросил пенсионерку под дождем на остановке

Водителя автобуса, который бросил пенсионерку под дождем в Новосибирске, наказали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителя автобуса, который бросил пенсионерку мокнуть под дождем, наказали в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщил руководитель региональной «Федерации автовладельцев России» (ФАР) Вячеслав Ашурков.

Некоторое время назад в редакцию КП-Новосибирск обратилась местная жительница. Она рассказала историю о возмутительном поступке водителя автобуса №3. Все произошло 13 августа.

− В районе пяти часов начался сильнейший ливень. Я попала под него, побежала на остановку «Вокзал-Главный». Рядом стоял мой автобус тройка. Когда я добежала до него, водитель закрыл двери перед моим носом и уехал, оставив меня мокнуть. Следующего автобуса я ждала 25 минут, − пожаловалась пенсионерка.

Узнав о произошедшем, Вячеслав Ашурков обратился в Управление пассажирских перевозок (УПП) мэрии Новосибирска.

− Я обрисовал им ситуацию. Попросил не просто обратить внимание на произошедшее, а найти и наказать водителя. Меня выслушали и сказали, что нужно какое-то время, чтобы установить его личность, − сообщил КП-Новосибирск Вячеслав. − Сегодня я получил ответ, что водителя этого автобуса нашли.

Как отметил руководитель «Федерации автовладельцев России» по НСО, мужчине объявили выговор. Более того, в УПП призывают перевозчика лишить водителя премии.

− Лично я считаю, что его нужно уволить. Такого не должно быть в рядах водителей общественного транспорта, − добавил Вячеслав Ашурков.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске водитель автобуса оставил пенсионерку мокнуть под дождем.

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