Дмитрий Чернышенко поблагодарил Андрея Травникова за высокие темпы строительства кампуса НГУ

Планируется, что кампус будет построен не позднее 2024 года. Фото: Правительство НСО

В рамках рабочего визита в Новосибирскую область заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета и центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Объекты возводятся в рамках национального проекта «Наука и университеты». В осмотре также приняли участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков.

Вице-премьер отметил, что новосибирский кампус вошел в число первых восьми проектов, которые были отобраны Минобрнауки и поддержаны председателем Правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства составляет более 11 миллиардов рублей — это средства федерального бюджета и благотворителей.

— Из федерального бюджета на эту стройку направлено почти 6 миллиардов рублей. Мы отмечаем хорошие темпы строительства, все идет в графике. Сейчас на площадке возводятся объекты первой очереди — учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. Темпы высокие. За это хочу поблагодарить регион и лично губернатора. Рассчитываю, что в таком ритме кампус будет построен, как и предусмотрено проектом, не позднее 2024 года, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Андрей Травников отметил, что подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта. Особенность работ — в том, что они ведутся на освоенной территории. Здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, и ребята через два года придут учиться в новые здания в той природной среде, к которой привыкли их предшественники.

В рамках первой очереди строительства появится комплекс общежитий на 690 мест, учебный корпус и досуговый центр. В рамках второй очереди — корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, и научно-исследовательский центр.

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