Глава Росприроднадзора рассказала о проверке на новосибирском картонном комбинате

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о проверке на «Новосибирском картонно-бумажном комбинате». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о проверке на «Новосибирском картонно-бумажном комбинате». Напомним, незадолго до этого жители соседнего поселка Красный Яр пожаловались на вред экологии от предприятия. Они рассказали, что рядом с предприятием находится большой карьер с непонятными химическими отходами. Вокруг импровизированного «водоема» массово гибнет растительность.

— Инспекторы Росприроднадзора находятся на месте. Уже зафиксировано много нарушений, которые предприятие пыталось скрыть, установив забор на незаконно занятых территориях, — написала Светлана Радионова на своей странице ВКонтакте. — Размер ущерба природе будет рассчитан, и мы проследим, чтобы вся сумма была оплачена. Кроме того, мы рассчитываем, что будет возбуждено уголовное дело, и нарушители ответят по всей строгости.

Ранее Следственный комитет начал проверку по загрязнению окружающей среды бумажным комбинатом.

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Предположительно, на территории комбината находится овраг с производственными отходами (подробнее).

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