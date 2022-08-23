В прокуратуре рассказали о мужчине, напавшем с ножом на работника новосибирской шиномонтажки

Мужчина напал с ножом на работника шиномонтажки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуре по Новосибирской области рассказали о мужчине, напавшим с ножом на работника шиномонтажки. Напомним, ЧП случилось 30 июля на улице Танкистов в Ленинском районе.

— Подозреваемый без видимой причины нанес множественные ножевые ранения сотруднику автостанции. Личность подозреваемого установлена. Им оказался безработный мужчина, — сообщили в прокуратуре.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Однако прокуратура решила, что действия нападавшего квалифицировали ошибочно. И статью сменили на 105 УК РФ (покушение на убийство).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске мужчина изрезал ножом работника шиномонтажки

По факту ЧП возбудили уголовное дело (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber