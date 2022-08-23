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Происшествия23 августа 2022 9:55

В прокуратуре рассказали о мужчине, напавшем с ножом на работника новосибирской шиномонтажки

В возбужденном уголовном деле сменили статью
Галина СИМОНОВА
Мужчина напал с ножом на работника шиномонтажки.

Мужчина напал с ножом на работника шиномонтажки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуре по Новосибирской области рассказали о мужчине, напавшим с ножом на работника шиномонтажки. Напомним, ЧП случилось 30 июля на улице Танкистов в Ленинском районе.

— Подозреваемый без видимой причины нанес множественные ножевые ранения сотруднику автостанции. Личность подозреваемого установлена. Им оказался безработный мужчина, — сообщили в прокуратуре.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Однако прокуратура решила, что действия нападавшего квалифицировали ошибочно. И статью сменили на 105 УК РФ (покушение на убийство).

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