В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП скорой и легковушки в Новосибирске

В больницу доставили 31-летнюю пассажирку скорой.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Полиция раскрыла подробности ДТП, произошедшего в Калининском районе Новосибирска. Там столкнулись скорая помощь и иномарка. Произошло ДТП в ночь на 23 августа.
— В результате столкновения автомобиль скорой помощи влетел в ограждение, а автомобиль «Мазда», за рулем которого был 29-летний водитель, врезался в светофор, — рассказали в городском ГИБДД.
ДТП не обошлось без пострадавших. В больницу доставили 31-летнюю женщину, которая была в скоро помощи.
В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД. Им удалось установить, что оба водителя не были пьяны.
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