В Заельцовском районе задержаны магазинные воры

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Две бутылки водки разбили посетители новосибирских магазинов 19 августа в момент попытки их хищения. Одна бутылка стоимостью 250 рублей выскользнула из рук воришки в Кировском районе, а другая, по цене 400 рублей, - в Калининском. Оба похитителя-растяпы были задержаны бойцами ГБР ГВАРДИИ и переданы в полицию.

В период с 19 по 21 августа в Новосибирске сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ были задержаны шесть нарушителей. Ими оказались 49-летняя женщина, укравшая две банки сметаны в магазине Железнодорожного района; два молодых человека, похитивших в супермаркете Дзержинского района сыр «Ламбер» стоимостью 250 рублей; пожилая женщина, «забывшая» заплатить 500 рублей за сыр и пачку масла в Кировском районе; мужчина, укравший в магазине Центрального района плавленый сырок «Дружба» стоимостью 100 рублей; и 40-летний ранее неоднократно судимый гражданин, который попытался также в Центральном районе незаметно пронести мимо кассы сыр по цене 130 рублей. Все они по решению руководства торговых учреждений были отпущены после того, как оплатили стоимость похищенного.

Не стали «гвардейцы» передавать в полицию и семейную чету, пойманную 20 августа в 19.47 в Заельцовском районе. Мужчина и женщина, регулярно совершавшие хищения продуктов питания, наконец-то попались в руки охранников и были задержаны при очередной попытке кражи двух банок растворимого кофе. Администратор магазина позволила отпустить их при условии, что они возместят весь причиненный хищениями ущерб на сумму 50 тысяч рублей. Супруги выложили 25 тысяч рублей сразу и еще 25 тысяч принесли в магазин на следующий день.

21 августа при попытке хищения педикюрного набора из магазина в Ленинском районе города Новосибирска «гвардейцами» был задержан мужчина 1990 года рождения. Пойманный с поличным, он пояснил, что пилочкой и щипчиками собирался ухаживать за собственными ногтями. Метросексуал оплатил в присутствии бойцов ГБР стоимость украденного набора, после чего был отпущен.