В Новосибирске парень в черной балаклаве прокатился в багажнике «Тойоты»

Парень проехался в багажнике «Тойоты» в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В Новосибирске заметили парня, который ехал в багажнике «Тойоты». Публикация появилась в группе «АСТ-54».

Автомобиль марки Toyota Cresta катался по центру города ночью. Кто-то из новосибирцев снял экстремала на камеру.

Как видно на ролике, молодой человек надел на голову черную балаклаву, чтобы скрыть свое лицо. Он спокойно высовывался из багажника, не боясь возможных последствий. Если присмотреться, можно увидеть там второго человека.

Напомним, согласно пункту первому статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», водитель может получить штраф в размере 500 рублей.

В комментариях пользователи Сети отреагировали на увиденное.

− Места не хватило, а домой ехать надо, − отметил один из подписчиков.

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