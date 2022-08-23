В Новосибирске ограничат движение по улицам Титова и Народной

Ограничения связаны с работой на теплотрассе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске временно ограничат движение по улицам Титова и Народной. Там сузят проезжую часть из-за работ на теплотрассе.

— До 9 сентября на 7 метров будет сужена проезжая часть улицы Титова в районе дома № 204. До 30 августа на 3 метра сужается дорога по улице Народной у дома №31, — сообщили в мэрии.

Напомним, что до 25 декабря 2022 года будут действовать ограничения движения на площади имени Инженера Будагова. Проезд будет закрыт по направлению от Красного проспекта в сторону Первомайского района. Движение будет проходить по противоположной стороне путепровода. Ограничения будут действовать с полуночи до пяти часов утра

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