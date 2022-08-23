Владелец бывшего отеля Marriott Бойко откроет частную школу в Новосибирске

В Новосибирске построят частную школу за 2,1 миллиарда рублей. Фото: ОЦ «РОСТ»

Владелец бывшего новосибирского отеля Marriott Александр Бойко откроет еще одну частную школу. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного центра «РОСТ», учредителем которого и является предприниматель.

Строительство начнут весной 2023 года на территории жилого комплекса «Жуковка».

− Для ОЦ «РОСТ» построят отдельное многофункциональное здание, − рассказали в пресс-службе. − Согласно проектному эскизу, в здании будет пять этажей.

Внутри сделают помещения, где будут проходить занятия, жилые комнаты для учителей и иногородних учеников, а также трехуровневый спортивный блок.

Строительные работы планируют завершить до 31 мая 2026 года.

− Приблизительная сумма инвестиций от учредителя ОЦ «РОСТ» Александра Бойко – 2,1 миллиарда рублей, − уточнили в образовательном центре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber