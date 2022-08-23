В Новосибирске в квартире 67-летней пенсионерки провалился пол. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске в квартире 67-летней пенсионерки провалился пол. Произошел инцидент в двухэтажном доме на улице Бурденко. При этом пускать к дом представителей УК для устранения неполадок женщина не хотела. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

– Судебный пристав-исполнитель побеседовала с гражданкой и разъяснила, чем грозит ей неисполнение судебного решения. Речь шла о составлении административного протокола по статье 17.15 КоАП РФ, вынесении исполнительского сбора в размере 5 000 рублей, а также применении обеспечительных мер к понуждению исполнения решения служителей Фемиды. Также пенсионерке пояснили, что вход в квартиру осуществят принудительно, а расходы за это придется возместить ей самой, – уточнили в УФССП по Новосибирской области.

Только после этого пенсионерка согласилась впустить в квартиру представителей УК. Перед этим она договорилась, что работники накроют мебель в комнате а также согласуют с ней время и дату осмотра перекрытий в помещении.

Судебный пристав проконтролировала, чтобы женщина открыла двери представителям управляющей компании. Они накрыли мебель, как и было оговорено, вскрыли пол, демонтировав оргалит. Балки оказались целыми, в связи с чем угроза обрушения дома не подтвердилась. Также известно, что представители УК закупили оргалит, чтобы привести его в исходный вид.

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