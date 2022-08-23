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Происшествия23 августа 2022 8:15

Скорая врезалась в легковушку в Калининском районе Новосибирска

По предварительной информации, никто не пострадал
Анастасия ХРОМЫХ
В Калининском районе машина скорой помощи попала в ДТП. Фото: АСТ-54

В Калининском районе машина скорой помощи попала в ДТП. Фото: АСТ-54

Поздно ночью во вторник, 23 августа, в Калининском районе машина скорой помощи попала в ДТП. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Авария произошла в 01:31 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября.

Как видно на записи с видеорегистратора, скорая столкнулась с легковушкой. При этом спецавтомобиль ехал с включенным проблесковым маячком.

По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности произошедшего выясняются.

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