В Новосибирске форум «Технопром» собрал 11 тысяч участников. Фото: пресс-центр "Технопром-2022".

В Новосибирске 23 августа открылся IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022». В этом году он собрал 11 тысяч участников. Такие данные назвал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, в прошлом году участников было значительно меньше, всего 3 тысячи человек.

– Это говорит о том, что высокое внимание, уделяемое руководством страны развитию науки и достижению технологического суверенитета идет в правильном направлении, – сказал Чернышенко.

По словам зампред правительства РФ, в форуме принимают участие представители 20 стран. Среди них – Вьетнам, Азербайджан, Египет, ОАЭ, Франция, Китай, Мьянма и другие.

Вице-премьер добавил, что в 2022 году на «Технопроме» представили проекты, которые федеральное правительство поддержало в прошлом году в рамках форума 2021 года.

На открытии «Технопрома-2022» губернатор НСО Андрей Травников сказал, что в нынешних условиях форму играет особую роль.

– Наша с вами задача здесь, на этой площадке, обсудить, как на своём уровне максимально встроиться в реализацию заявленных стратегических целей, в отработку механизмов их достижения, — заявил Андрей губернатор.

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