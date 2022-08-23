Видео, как спецназ штурмовал подпольный игорный клуб в Новосибирске, показали в полиции. Фото: стоп-кадр.
В МВД показали видео со штурмом подпольного игорного клуба в Новосибирске. Ранее сообщалось, что за его организацию оперативники задержали восьмерых человек.
Было установлено, что с октября 2021 года по май 2022 трое новосибирцев организовали казино в офисном помещении на улице Декабристов. Работу игорного клуба строго скрывали. Информацию о казино распространяли среди проверенных лиц. Прийти туда можно было только по предварительному звонку, напомнили в ГУ МВД по НСО.
В казино во время обысков изъяли игорные столы, игральные фишки и карты, а также несколько мобильников.
– Оперативные мероприятия проводили при силовой поддержке при силовой поддержке сотрудников ОМОН регионального Управления Росгвардии, – добавили в пресс-службе полиции.
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