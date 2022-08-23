В Новосибирске полицейские ищут водителя, который бросил разбитый «БМВ» на тротуаре

Полицейские ищут водителя, который бросил разбитый «БМВ» на тротуаре в Новосибирске. Фото: АСТ-54

В Новосибирске на проспекте Дзержинского неизвестный бросил разбитый автомобиль на тротуаре. В ГИБДД сообщили, что уже ищут водителя.

Пост о брошенном автомобиле появился в группе «АСТ-54». По словам автора публикации, все произошло в ночь на 23 августа.

На место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Водителя иномарки там не оказалось.

− Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, а также местонахождение лица, находившегося за рулем автомобиля, − отметили в ГИБДД.

Ранее КП-Новосибирск писала, что «БМВ» вылетел на тротуар на проспекте Дзержинского.

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