В Новосибирске спасатели обнаружили тело в Юго-Западном котловане

В Юго-Западном котловане обнаружили труп человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новосибирские спасатели наткнулись на тело человека в Юго-Западном котловане. Об этом на аппаратном совещании во вторник, 23 августа, сообщил глава департамента по ЧС Сергей Куценко.
− За неделю у нас один погибший. На карьере Юго-Западном. Погиб он давно, − рассказал Сергей Куценко.
По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям, заявлений о том, что пропал человек, в полицию не поступало.
Труп спасатели нашли во время патрулирования. Информацию о погибшем передали правоохранителям.
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