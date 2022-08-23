В Новосибирске спасатели обнаружили тело в Юго-Западном котловане

В Юго-Западном котловане обнаружили труп человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирские спасатели наткнулись на тело человека в Юго-Западном котловане. Об этом на аппаратном совещании во вторник, 23 августа, сообщил глава департамента по ЧС Сергей Куценко.

− За неделю у нас один погибший. На карьере Юго-Западном. Погиб он давно, − рассказал Сергей Куценко.

По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям, заявлений о том, что пропал человек, в полицию не поступало.

Труп спасатели нашли во время патрулирования. Информацию о погибшем передали правоохранителям.

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