В Новосибирске врио директора СО РАН стал Евгений Краус. Фото: ИТПМ СО РАН.

Врио директора СО РАН в Новосибирске стал Евгений Краус. Информация об этом появилась на сайте института.

– Врио директора, зам. директора по научной работе, доктор физико-математических наук, – говорится в сообщении.

Ранее КП-Новосибирск писала, что главу новосибирского института теоретической и прикладной механики РАН Шиплюка арестовали по обвинению в госизмене. Его оставили в СИЗО до 3 октября. Сообщалось, что обыски в институте СО РАН прошли 5 августа.

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