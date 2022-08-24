На школьных линейках в Новосибирске не будет никаких ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впереди новый учебный год, но чем ближе осень, тем больше детей и взрослых подхватывают ОРВИ и коронавирус. Мы узнали, как пройдут школьные линейки в Новосибирске 1 сентября 2022 года.

— Линейки будут проходить в очном формате. Рекомендаций обязательно надевать маски детям, родителям и педагогам пока не давали, — сообщил КП-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук.

Запретов прошлого года также не будет. Больше не актуальны требования закрепить за каждым классом отдельный кабинет, соблюдать социальную дистанцию и не проводить совместных уроков физкультуры. Но по-прежнему в школах нужно проводить дезинфекцию, а работники столовой обязательно должны носить маски.

Тем не менее, 30-31 августа всех работников школ протестируют на коронавирус, чтобы предотвратить развитие инфекции.

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