Новосибирские врачи впервые в мире восстановили артерию двухлетней девочке. Фото: пресс-центр клиники Мешалкина.

Новосибирские хирурги сделали уникальную операцию двухлетней девочке. Впервые в мире они восстановили кровоток в аномально развитой левой лёгочной артерии у ребенка. Об этом сообщили в пресс-центре клиники Мешалкина.

Девочке при рождении диагностировали врожденный порок сердца. У нее выявили дефект межпредсердной перегородки. Патологию не считают критической, в период новорожденности она не требовала оперативного вмешательства. Девочку, проживающую в Перми, наблюдал педиатр по месту жительства. Однако родителей беспокоило самочувствие малышки. Она плохо набирала вес, быстро уставала. Кроме того, у девочки периодически синел носогубный треугольник. Взрослые обратились за помощью к врачам новосибирского Центра Мешалкина. Маленькую пациентку обследовали. Во время диагностики выявили, что у малышки левая легочная артерия в типичном месте отсутствует. Из-за этого правая артерия была расширена – весь объём крови проходил через неё. Это вызывало повышенное давление в правой легочной артерии.

Новосибирские врачи решили восстановить проходимость левой легочной артерии ребенка.

– Специалисты прошли проводником культю открытого артериального протока, впадающего в суженную левую легочную артерию, и расширили его баллоном. При введении контрастного вещества увидели заполнение сосуда кровью. Вторым этапом хирурги имплантировали стент в артериальный проток, чтобы предотвратить повторное закрытие легочной артерии, – пояснили в пресс-центре медучреждения.

По словам врачей, левая легочная артерия у малышки недоразвита. Связано это с тем, что в ней в течение жизни ребенка не было кровотока. После операции сосуд увеличится в размере, достигнет нормального объёма.

– В будущем пациентке предстоит радикальная коррекция врожденной аномалии – реимплантация легочной артерии с восстановлением нормальной анатомии, – добавили в клинике.

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