«Родственники рыдали над телами»: очевидцы раскрыли подробности аварии, в которой погибли парень и девушка на мопеде в Новосибирске

Очевидцы рассказали об аварии, в которой погибли парень и девушка на мопеде. Фото: "АСТ-54".

Новые подробности страшной аварии с мопедом, которая случилась в Новосибирске ночью 23 августа, раскрыли очевидцы. По их словам, молодые люди, погибшие в результате ДТП, нарушали скоростной режим.

– Видел их, как они пролетели. Пересечение Кирова и Богаткова на красный пролетели, думал на трамвайных путях Кирова Гурьевская упадут, нет, пролетели, не сбавляя скорости, но доехали Автогенной, – написал очевидец в группе «АСТ-54».

После столкновения с «Тойотой» водитель и пассажир мопеда погибли на месте от полученных травм.

– Ехали на работу 6:15.Страшное зрелище видеть с утра такую картину: родственники рыдали над телами. Огромная боль и трагедия. Женщина, склоняясь на телом, плакала, рядом сидел мужчина, – рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, а также то, кто в момент аварии управлял мопедом.

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