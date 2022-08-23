Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в Новосибирской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре рекомендовали возобновить в Новосибирской области масочный режим. Это предложение на оперативном совещании в правительстве озвучил глава управления Александр Щербатов. Вернуть в регион масочный режим, по его мнению, необходимо из-за стремительного роста заболеваемости ковидом. Возобновить ношение масок Щербатов рекомендует в местах скопления людей: учебных заведениях, общественном транспорте.

Глава Роспотребнадзора уверен, что с началом учебного года заболеваемость вырастет еще больше. Он напомнил о том, что вскоре начнется сезон гриппа и ОРВИ. Все это негативно отразится на эпидемиологической обстановке.

По словам Щербатова, больше всего зараженных пока регистрируют в районах области, а не в Новосибирске. При этом население активно тестируют на ковид.

Губернатор Андрей Травников на рекомендацию главы Роспотребнадзора ответил, что маски должны стать сезонным аксессуаром для жителей региона.

Ранее «Комсомолка» писала, что заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 80%. Так, за минувшие сутки вирус выявили у 408 человек, в том числе 40 детей. На оперативном штабе предложили тестировать преподавателей на ковид. ПЦР-тесты педагогам сделают перед 1 сентября, 30 и 31 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber