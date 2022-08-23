В Новосибирске «БМВ» вылетел на тротуар на проспекте Дзержинского. Фото: "АСТ-54".

В ночь на вторник, 23 августа, на проспекте Дзержинского в Новосибирске на тротуар вылетел «БМВ». Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

– Кто-то неудачно покатался за рулём седана BMW 520. Завершил свою поездку немецкий седан на тротуаре возле дома №3, – уточнили в группе «АСТ-54».

Машина в результате аварии получила многочисленные повреждения. Водитель же, по словам очевидцев, бросил авто на тротуаре и скрылся.

Произошел инцидент у входа в магазин алкогольных напитков. Комментаторы поста предположили, что водитель спешил за спиртным и не рассчитал скорость движения.

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