Рассказываем про пробки в Новосибирске 23 августа 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске 23 августа 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также заторы на улицах Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Станционную, Широкую, Котовского, Ватутина и Станиславского. Сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев и по Советскому шоссе. Движение по улице Петухова тоже затруднено.

На правобережье города пробки на улицах Восход, Кирова и Добролюбова. Заторы сковали также улицы Никитина и Волочаевскую.

Уровень пробок на утро 23 августа 2022 года в Новосибирске достиг 5 баллов.

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