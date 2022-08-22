В Новосибирске полиция ищет пострадавших от мошенника, продавшего пенсионерке розетку за 10 тысяч

Полиция ищет других пострадавших от действий мошенника, продавшего пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полиция ищет других пострадавших от действий мошенника, продавшего пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей. Напомним, инцидент случился в Первомайском районе города: аферист убедил женщину, что продал ей специальный прибор для измерения напряжения тока.

— Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время сотрудники полиция устанавливают все обстоятельства, а также граждан, пострадавших от действий лица, оказывавшего данные услуги, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.

Напомним, сама пенсионерка без колебаний отдела деньги мошеннику, почувствовав неладное только когда увидела, как он и его подельник заходили в соседний подъезд.

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