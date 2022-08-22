Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2022 17:34

В Новосибирске полиция ищет пострадавших от мошенника, продавшего пенсионерке розетку за 10 тысяч

Аферист убедил женщину, что продал ей специальный прибор для измерения напряжения
Галина СИМОНОВА
Полиция ищет других пострадавших от действий мошенника, продавшего пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей.

Полиция ищет других пострадавших от действий мошенника, продавшего пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полиция ищет других пострадавших от действий мошенника, продавшего пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей. Напомним, инцидент случился в Первомайском районе города: аферист убедил женщину, что продал ей специальный прибор для измерения напряжения тока.

— Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время сотрудники полиция устанавливают все обстоятельства, а также граждан, пострадавших от действий лица, оказывавшего данные услуги, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.

Напомним, сама пенсионерка без колебаний отдела деньги мошеннику, почувствовав неладное только когда увидела, как он и его подельник заходили в соседний подъезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске мошенники продали пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей

Они сказали женщине, что это — специальный прибор для измерения напряжения (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер