В Новосибирске из частного сектора убежало стадо коз

Люди переживают, что козы могут убежать в лес и потеряться. Фото: «МЖК Восточный, Плющихинский»
В Плющихинский жилмассив Новосибирска пришло стадо коз. Животных местные жители заметили у дома №50/2 по улице Высоцкого.
— Видать с дачи у кого-то убежали. Всего 11 коз, 4 из них помечены серёжкой на ухе. Хозяин найдись, — сообщили подписчики паблика ВКонтакте «МЖК Восточный, Плющихинский».
Люди переживают, что козы могут уйти в лес и потеряться. Или их могут загрызть бродячие собаки.
Напомним, что бродячие домашние животные в городе не редкость. Часто они приходят с частных секторов, а потом не могут найти дорогу домой. Так, например, в Первомайском районе заметили бегающего на детской площадке поросенка.
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