Жительница Бердске отказалась платить за горячую воду, которой у нее не было

В Бердске женщина подала в суд на предприятие, оказывающее услуги ЖКХ. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Бердске женщина подала в суд на предприятие, оказывающее услуги ЖКХ. Сибирячка требовала освободить ее от платы за горячую воду, поскольку этой самой воды у нее не было. Бердчанка потребовала возместить ей моральный вред и решить проблему с водоснабжением.

— Со слов жительницы Бердска вместо горячей воды из крана шла холодная. При этом начисление за воду были в полном объеме. С исполнительным документом гражданка обратилась к судебному приставу районного отделения. Предприятие запросило отсрочку для исполнения. Суд удовлетворил ходатайство и дал два года на исполнение. Но в эти сроки предприятие не уложилось, — сообщили в УФССП по региону.

Когда отсрочка закончилась, предприятию вынесли постановления об ограничениях и предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда». Тогда предприятие купило и установило за свой свой счет водонагреватель женщине. А также сделало перерасчет за оплату счетов и выплатили моральную компенсацию в 10 тысяч рублей.

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