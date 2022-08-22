В Новосибирской области отменят 8 пригородных поездов

Сезонные маршруты перестанут ходить с 3 сентября. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Новосибирской области перестают курсировать сезонные пригородные поезда. Речь идет о маршрутах до Искитима, сел Жеребцово и Буготак, которые ходили в прямом и обратном направлениях по выходным дням.

— Традиционно, в связи с окончанием летнего периода с 3 сентября отменяются 8 пригородных поездов, курсирующих по субботам и воскресеньям, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В региональном РДЖ уточнили, что указанные маршруты действовали в летний период с 11 июня по указу новосибирского Минтранса.

С 3 сентября перестанут ходить поезда:

На Южном направлении:

— №6653 Новосибирск — Искитим, отправление в 11:00, прибытие в 12:25;

— №6655 Новосибирск — Искитим, отправление в 13:02, прибытие в 14:26;

— №6654 Искитим — Новосибирск, отправление в 14:04, прибытие в 15:34;

— №6656 Искитим — Новосибирск, отправление в 15:46, прибытие в 17:13.

На Жеребцовском направлении:

— №6507 Новосибирск — Жеребцово, отправление в 12:03, прибытие в 13:15;

— №6508 Жеребцово — Новосибирск, отправление в 15:01, прибытие в 16:14.

На Кузбасском направлении:

— №6861 Новосибирск — Буготак, отправление в 15:19, прибытие в 17:01;

– №6862 Буготак — Новосибирск, отправление в 17:55, прибытие в 19:37.

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