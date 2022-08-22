В Новосибирске мошенники продали пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей

В Новосибирске мошенники продали пенсионерке обычную розетку за 10 тысяч рублей. Фото: предоставлено героями материала

В Новосибирске мошенники продали пенсионерке обычную розетку за 10 тысяч рублей. Они убедили женщину, что это — специальный прибор для измерения напряжения тока.

— Я поднималась по лестнице в квартиру, а они наоборот спускались сверху. И разговаривали про то, как меняли проводку. А у нас как раз там ремонт идет. Я стала дверь открывать, они мне говорят, давайте, мол, вашу проводку посмотрим тоже. Ну я их впустила. Они так посмотрели, говорят — проводка старая, менять надо. А я говорю, что менять ничего не собираюсь, да и дорого наверное. Они сказали — 40 тысяч, — рассказала пенсионерка КП-Новосибирск. — Потом один из них такой «а вы знаете, что из-за плохой проводки может пожар случиться? Я говорю — конечно знаю. И тут он достает их якобы прибор для измерения напряжения.

Мошенники убедили женщину, что этот «чудо-прибор» может измерять напряжение тока в розетке. И так она якобы сможет сама следить за показателями, и, в случае чего, не дать случиться пожару. Женщина рассудила, что такое ноу-хау и правда ей пригодиться.

— Мне сказали: стоит 10 тысяч. А я как раз собиралась идти за квартиру платить, и деньги у меня были. И я, получается, сама их добровольно им отдала, — вспоминает пенсионерка. — Потом, когда они уже ушли, я иду как раз за квартиру платить, смотрю — они в соседний подъезд заходят. Тут я и стала догадываться, что аферисты они. А потом на почте стояла и как раз в очереди женщины обсуждали, что на улице Звездной ходят мошенники. Вот, наверное, про них и говорили.

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