Погода в Новосибирске на 23 августа 2022 года: будет прохладно

В Новосибирске снова будет пасмурно, но без дождя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 23 августа 2022 года будет прохладной, с температурой днем +17…+19 градусов и ночью +7…+9.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

Так же пасмурно будет и по всей области, но в среднем температура в малых городах и селах поднимется выше и составит +16…+21 градус. Ночью будет разброс: в южных районах будет тепло, до +12, в то время как в северных начнутся заморозки до -1.

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